Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок говорит, что подаст в суд на президента Владимира Зеленского, который назвал его разбойником.

Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

Он утверждает, что утром 11 июля придет в Службу безопасности и готов к проверкам.

«Не надо давить – я сам приду. Приду, пожалуйста, сдамся, готов к обыскам, ко всякой глупости. Пожалуйста, пусть проверяют. Я категорически за. Но после этого я обязательно пойду в суд», – заверил Годунок.

Чиновник утверждает, что подаст иск к президенту «об оскорблении чести и достоинства» и пожалуется в Государственное бюро расследований.

«Я в ГБР сегодня напишу заявление на незаконные действия президента и незаконное указание, которое он дал СБУ, давить на меня», – сказал секретарь горсовета.

«Я вообще в шоке ... Вы видели поведение, я за этого человека голосовал, я этого человека поддержал, я агитировал за него», – добавил он.

Годунок связывает конфликт с тем, что его конкурент на выборах в Верховную Раду, кандидат от «Слуги народа» Сергей Бунин не имеет достаточной поддержки.

«Они увидели, что нет рейтинга. В результате, его команда посмотрела по рейтингам, что он проигрывает, он не имеет авторитета, и они подсунули бумажку или СМСку ему на меня», – сказал Годунок.

Комментируя обстоятельства уголовного дела, в котором он был осужден в 2002 году, чиновник назвал его сфальсифицированным.

«Судимость погашена давным-давно, но это дело было фальсификация против меня моего руководства полка «Беркут»... У меня есть дача ложных показаний руководства полка «Беркут», моих коллег... Тогда меня преследовали, что я пошел против своего руководителя, крышевал наркопритон», – объясняет бориспольской чиновник.

Годунок также уверяет, что его неоднократно преследовали после 2002 года. В частности, якобы подбрасывали наркотики и «находили взрывчатку», когда он был в партии «Пора», представители которой во времена Оранжевой революции активно участвовали в протестах.

В то же время, как свидетельствует приговор, которым Годунка приговорили к условному сроку, он частично признал свою вину, среди смягчающих обстоятельств указано его «искреннее раскаяние».

На просьбу прокомментировать это Годунок ответил, что он ничего не признавал, и снова заверил, что дело сфальсифицировали.

Сегодня Зеленский в Борисполе заставил Годунка покинуть официальную встречу, найдя информацию о его судимости.

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