В Киеве после случаев отравления проверят точки изготовления и реализации шаурмы, сообщает пресс-службе Госпродпотребслужбы в Киеве.

«В связи с увеличением количества случаев заболевания острой кишечной инфекцией, связанной с употреблением в пищу шаурмы, с целью недопущения распространения инфекционных болезней на территории города, созданы рабочие группы в составе специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, Национальной полиции Киева, ГУ "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" по проведению сбора информации о субъектах хозяйствования, которые ведут хозяйственную деятельность в малых архитектурных формах по изготовлению и реализации шаурмы на территории города Киева», – говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября в Киеве студенты одного из вузов были госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию после употребления шаурмы.

Правоохранители начали уголовное производство по данному факту.