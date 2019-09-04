Офис крупных налогоплательщиков предъявил «ArcelorMittal Кривой Рог» претензии на 9 млрд гривен в результате проверки предприятия. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на главу Офиса Евгения Бамбизова.

По его словам, претензии Офиса к предприятию касаются рентной платы (на 3 млрд гривен), платы за землю, работы с предприятиями с признаками фиктивности и налога на прибыль.

Глава Офиса уточнил, что материалы проверки готовы передать в правоохранительные органы. «Мы готовы к возможным разбирательствам в суде и думаю, что успешно пройдем все инстанции», - сказал Бамбизов.

Как сообщал ForUm, СБУ возбудила уголовное дело в отношении предприятия по ст. 441 УК – «экоцид», которая предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

20 июля сотрудники СБУ провели обыски на ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог». Они также заблокировали проект введения в действие машины непрерывного литья заготовок №3, стоимость которой вместе с МНЛЗ №2, которая уже проходит горячие испытания, составляет $140-150 млн.

22 июля и.о. главы СБУ Иван Баканов обвинил менеджмент «ArcelorMittal Кривой Рог» в ненадлежащем использовании инвестиций Лакшми Миттала.

«ArcelorMittal Кривой Рог» отрицает обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявляет об убытках в $1 млн по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пусконаладочных работ.