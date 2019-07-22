В рамках комплекса мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов критической инфраструктуры сотрудники Службы безопасности Украины локализовали потенциальную угрозу распространения радиации в Кривом Роге на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Об этом на брифинге сообщил и.о. председателя СБУ Иван Баканов, сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы получили информацию о возможном нарушении правил радиационной безопасности в одном из производственных цехов предприятия ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». В рамках начатого уголовного производства по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид), правоохранители провели на производстве санкционированные следственные действия, которые направлены исключительно на локализацию возможных угроз жизни и здоровью работников предприятия.

«Обеспечение безопасности здоровья граждан является одним из приоритетных направлений для СБУ», - отметил Баканов.

Правоохранители обнаружили на предприятии прибор, который излучал в пять раз большую дозу радиации, чем предусмотрено нормативными документами. Проведенным следственным экспериментом использования подобного оборудования на другом промышленном предприятии зафиксировано штатный уровень радиационного излучения для производства.

В СБУ подчеркнули, что во время следственных действий менеджмент предприятия предоставил все необходимые для проведения расследования документы, сбор которых занял большой промежуток времени. Оборудование, задействованное в производственном процессе ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», продолжало работать в штатном режиме, производственный цикл не нарушался.

«Предполагаю, что владельцы общества даже не знали об экологических нарушениях, которые допустили нанятые менеджеры. Инвесторам в нашей стране ничего не угрожает, зато государство помогает им соблюдать закон», - подчеркнул и.о. главы СБУ.

Благодаря принятым СБУ мерам оборудование комбината работает в соответствии с установленными нормами, потенциальная угроза здоровью жителей города локализована. В рамках начатого уголовного производства устанавливаются должностные лица предприятия, причастные к созданию опасной ситуации.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины 20 июля провели обыски на ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог». Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет $140-150 млн.

Этому предшествовало то, что президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку людям, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу. Через несколько дней, 17 июля, стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении АМКР по статье 441 Уголовного кодекса Украины – «экоцид», предполагающей лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.