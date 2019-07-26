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Посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что обыски Службы безопасности в частных компаниях наносят вред инвестиционной привлекательности страны.

Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

«То, что происходит – рейды СБУ по коммерческим компаниям – уже вредит инвестиционной привлекательности Украины... Вообще-то странно видеть Службу безопасности Украины в таких делах, и мы все были этим удивлены», - сказал Мингарелли.

Он добавил, что, конечно, есть потребность бороться с коррупцией, в том числе в сталелитейной отрасли, но не такими методами.

«Неужели ситуация в ArcelorMittal - худшая в Украине? Я не специалист и у меня нет ответа, но когда был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным. И я точно знаю, что это было загрязнение не от ArcelorMittal, а наверное, от завода «Метинвест», - сказал посол.

Мингарелли также рассказал, что в Офисе президента Украины работают над «новой концепцией» реформы СБУ.

«Будет ли после нее в составе службы департамент «К»? Я этого не знаю, деталей нам не предоставили. Но очевидно, что нашими предыдущими рекомендациями они не полностью удовлетворены», - отметил посол.

Напомним, 20 июля сотрудники СБУ провели обыски на ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог». Они также заблокировали проект введения в действие машины непрерывного литья заготовок №3, стоимость которой вместе с МНЛЗ №2, которая уже проходит горячие испытания, составляет $140-150 млн.

Непосредственно перед обысками президент Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за вред экологической ситуации в регионе и призвал оказать финансовую поддержку пострадавшим из-за вредных выбросов лицам.

СБУ возбудила уголовное дело в отношении предприятия по ст. 441 УК – «экоцид», которая предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

22 июля и.о. главы СБУ Иван Баканов обвинил менеджмент «ArcelorMittal Кривой Рог» в ненадлежащем использовании инвестиций Лакшми Миттала.

«ArcelorMittal Кривой Рог» отрицает обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявляет об убытках в $1 млн по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пусконаладочных работ.
ForUm

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