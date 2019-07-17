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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Кривом Роге должностных лиц одного из публичных акционерных обществ на противоправной деятельности по загрязнению окружающей среды, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, представители частного промышленного предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве. Также они систематически не допускали на территорию объекта работников Государственной экологической инспекции, которые должны осуществлять измерения токсичных выбросов в атмосферу.

Такая противоправная деятельность должностных лиц предприятия может угрожать экологической ситуации в городе и безопасности его жителей.

В связи с этим, следователи СБ Украины зарегистрировали уголовное производство по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (Экоцид).
ForUm

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