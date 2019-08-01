В среду, 31 июля 2019, во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Черкасскую область в помещении областной государственной администрации звучали безосновательные обвинения в ненадлежащей работе руководителя прокуратуры Черкасской области Сергея Овчаренко и возглавляемого им коллектива.

Как заявила пресс-служба облпрокуратуры, указанные надуманные обвинения высказывали лица, которые фигурируют в ряде уголовных производств, и систематически пытаются дискредитировать органы прокуратуры.

Так, территориальным органом полиции в области осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве по факту декларирования недостоверной информации депутатом Черкасского облсовета М. в декларации за 2017, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. Им было скрыто от декларирования расходы на оплату паевого взноса в размере 994 тыс. 227 грн. Подследственность указанного уголовного преступления определена за НАБУ.

Также территориальным органом полиции в области расследуется уголовное производство по факту декларирования указанным выше лицом заведомо недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. На этот раз в декларации не отражено наличие недвижимого имущества, находящегося в аренде, а именно земельного участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома площадью 0,8 га, расположенного в Черкассах и нормативно-денежная оценка которой составляет 6 млн 745 тыс 761 грн .

Кроме того, правоохранительными органами области расследовалось уголовное производство по подозрению городского головы Черкасс Б. в злоупотреблении своим служебным положением, причинившее ущерб территориальной общине в размере более 447 тыс. грн, и по факту создания последним искусственных препятствий в работе депутатов Черкасского горсовета, состоявшего в несвоевременном сообщении о времени и месте проведения 57 внеочередного пленарного заседания 2-й сессии горсовета по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 351 УК Украины. В настоящее время расследование данного уголовного производства осуществляется НАБУ.

Кроме этого, следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области расследовалось уголовное производство по факту незаконного обогащения Б. и предоставления им заведомо недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч . 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины. В декларациях городского головы Черкасс не отражено сведения об имуществе, а именно: автомобиль «LEXUS LX 570», квартире общей площадью 142.9 кв м и нежилое помещение общей площадью 18 кв. м.

Недавно у фигурантов указанных производств детективы НАБУ провели соответствующие обыски.

В прокуратуре напомнили, что гражданин К., который высказывал недовольство работой прокуратуры области, также обвиняется и подозревается в ряде уголовных производств.

В частности: К. объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины, в уголовном производстве по факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений жителям с. Рацево Чигиринского района Черкасской области во время собрания жителей села.

Также ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины, по факту грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц в развлекательном заведении «Cherkassy Bierstube». Досудебное расследование завершено направлением обвинительного акта в Сосновский районный суд Черкасс для рассмотрения.

Также К. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины, в уголовном производстве по факту организации массовых беспорядков, имевших место 09.03.2019 в центре Черкасс, вследствие чего телесные повреждения получили 25 сотрудников полиции.

«Обращаем внимание, что действия указанных выше лиц являются заангажированными, направленными на дискредитацию руководства и коллектива прокуратуры области и никоим образом не повлияют на соблюдение ими незыблемых принципов законности и верховенства права», - заявили в прокуратуре.

Кроме того, в контексте безосновательных обвинений в ненадлежащей работы руководителя и коллектива прокуратуры Черкасской области, которые были озвучены вчера представителями одной из политических сил во время рабочего визита Зеленского в Черкасскую область, считаем необходимым напомнить следующее.

Прокуратурой Черкасской области направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 2 директоров черкасских частных обществ и их фактического владельца, который является депутатом Черкасского горсовета, по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Руководители двух предприятий Черкасс, действуя под руководством их фактического владельца (представитель упомянутой выше политической силы), который создал организованную группу с целью совершения преступлений, за 2016-2018 гг., путем выдачи и использования заведомо поддельных официальных документов о несуществующих финансово-хозяйственных отношенияй, уклонились от уплаты налогов на сумму 4,6 млн грн.

Кроме того, указанные лица в течение 2016 года, путем завышения стоимости подрядных работ по капитальному ремонту объектов инфраструктуры города, завладели бюджетными средствами на сумму 1,7 млн грн.

Стороной обвинения будет обеспечен полный и беспристрастное судебное разбирательство с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное преступление, был привлечен к уголовной ответственности.