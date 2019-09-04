Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию Генпрокуратуры на отказ Печерского райсуда Киева арестовать имущество президента Виктора Ющенко. Об этом сам Ющенко сообщил в Facebook.

По его словам, в конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ на аналогичное решение Печерского суда.

«Соответствующие решения судьи приняли в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного отчуждения Межигорья в пользу Виктора Януковича. В начале лета ГПУ выдвинула мне подозрение в растрате имущества в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году», - подчеркнул президент.

ГПУ просила арестовать имущество Ющенко с целью обеспечения возможной конфискации его в будущем. Но данных о том, что Ющенко отчуждает свое имущество, суд не получил.

Как сообщал ForUm, Генпрокуратура предъявила подозрение Ющенко в рамках дела о резиденции «Межигорье», которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. Ющенко инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Управление специальных расследований попросило суд наложить арест на имущество Ющенко.

9 июля Печерский райсуд Киева отказал ГПУ в этом.

Виктор Ющенко, третий Президент Украины, занимал должность с 23 января 2005 по 25 февраля 2010.