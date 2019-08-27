Киевский апелляционный суд в октябре рассмотрит жалобу Генеральной прокуратуры на решение Печерского суда столицы об отказе арестовать землю и недвижимость экс-президента Виктора Ющенко.

Об этом сообщил начальник Второго следственного отдела Управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов, передает Укринформ.

«Мы подали жалобу в Киевский апелляционный суд на отказ Печерского райсуда арестовать имущество Виктора Ющенко. Рассмотрение должно быть в этом месяце, но перенесли на октябрь», - сказал он.

По словам Радионова, прокуратура просит суд арестовать земельные участки и недвижимость бывшего президента.

Он также рассказал, что адвокаты Ющенко ознакомились с материалами дела и вскоре его направят в суд.

Как сообщал ForUm, Генпрокуратура предъявила подозрение Ющенко в рамках дела о резиденции «Межигорье», которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. Ющенко инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Управление специальных расследований попросило суд наложить арест на имущество Ющенко.

9 июля Печерский райсуд Киева отказал ГПУ в этом.

Виктор Ющенко, третий Президент Украины, занимал должность с 23 января 2005 по 25 февраля 2010.