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Украина в январе-августе 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличила импорт природного газа на 39,6%, или на 2,72 млрд куб. м, - до 9,6 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы - госкомпании «Укртрансгаз»., сообщает УНИАН.

Импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.

В частности, по информации «Укртрансгаза», за 8 месяцев 2019 года было импортировано 5,96 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии - 0,95 млрд куб. м и 2,7 млрд куб. м соответственно.

Напомним, по состоянию на утро 29 августа запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляли 18 миллиардов кубометров.
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