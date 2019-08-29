По состоянию на утро 29 августа запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составили 18 миллиардов кубометров.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Осталось добавить до начала отопительного сезона еще 2 миллиарда кубометров», - написал он.
Напомним, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).
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