также в разделеПолитика
Обмен сорвался по причине нежелания вести переговоры через Медведчука 46
Рада лишила народных депутатов неприкосновенности 71
Нардепы решили сегодня работать до «победного конца» 28
В Украину приедут сенаторы США, которым запретили въезд в РФ 20
Разумков открыл вторую сессию новой Рады 20
«Все испортил Володя Зеленский»: Лукашенко не может ездить на работу на велосипеде 56
Пристайко о встрече в «нормандском формате»: Есть определенный успех 90
Разумков: Сегодня Рада должна окончательно отменить депутатскую неприкосновенность 32
Абромавичус объяснил, почему его назначили гендиректором «Укроборонпрома» без конкурса 61
Новый посол Великобритании прибыла в Украину 23
Черновол: ГБР отказалось открыть дело против Портнова 69
Пристайко прибыл в Германию 30
«Голос» раскритиковал объединение двух министерств 30
Зеленский уволил Муженко с военной службы 257
Минфин утвердил структуру новой таможенной службы 47
Кабмин ликвидировал УБЭП 94
Гаврилечко: В деле освобождения Сенцова и моряков возникли проблемы, поэтому на помощь пришел Медведчук 51
Стоякин: Анонсировав «разоблачение» Медведчука, власть показала свой страх перед оппозицией 45

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил затянувшийся процесс отмены депутатской неприкосновенности с изобретением «вечного двигателя политической жизни».

Соответствующее заявление он сделал с трибуны парламента 3 сентября, выступая перед народными депутатами, сообщает УНИАН.

«Говорят, что наша наука в плачевном состоянии. Это неправда, потому что украинские депутаты сделали действительно гениальное открытие: они изобрели вечный двигатель, вечный двигатель политической жизни. Работает очень просто: сначала кандидаты в депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом народ забывает. А на следующих выборах кандидатам есть что обещать. Это работает почти 20 последних лет. Но этому гаджету время отправиться на свалку истории», – отметил Зеленский. По его словам, накануне некоторые депутаты пытались сорвать голосование за снятие неприкосновенности. «Я думаю, украинцы догадаются, кто эти люди, когда увидят поименный список голосования», – добавил Зеленский.

Нн призвал народных депутатов принять президентский законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, №7203).

«Австралия, Великобритания, Испания, США, Канада, Германия, Австрия - это не полный список стран, в которых парламенты не имеют иммунитета от уголовных преступлений», - заявил он.

Зеленский обратился к депутатам ВР: «Просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. Отмены (депутатской. – Ред.) неприкосновенности требуют сейчас 90% граждан Украины, и я очень не советую проверять вам достоверность этой цифры вживую и смотреть, сколько именно из них придут под стены ВР. Я верю в вас, я верю в партию «Слуга народа», я верю в каждую партию 9-го созыва», - подчеркнул он.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада планирует окончательно принять изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

29 августа Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги