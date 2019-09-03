Президент Украины Владимир Зеленский сравнил затянувшийся процесс отмены депутатской неприкосновенности с изобретением «вечного двигателя политической жизни».

Соответствующее заявление он сделал с трибуны парламента 3 сентября, выступая перед народными депутатами, сообщает УНИАН.



«Говорят, что наша наука в плачевном состоянии. Это неправда, потому что украинские депутаты сделали действительно гениальное открытие: они изобрели вечный двигатель, вечный двигатель политической жизни. Работает очень просто: сначала кандидаты в депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом народ забывает. А на следующих выборах кандидатам есть что обещать. Это работает почти 20 последних лет. Но этому гаджету время отправиться на свалку истории», – отметил Зеленский. По его словам, накануне некоторые депутаты пытались сорвать голосование за снятие неприкосновенности. «Я думаю, украинцы догадаются, кто эти люди, когда увидят поименный список голосования», – добавил Зеленский.

Нн призвал народных депутатов принять президентский законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, №7203).

«Австралия, Великобритания, Испания, США, Канада, Германия, Австрия - это не полный список стран, в которых парламенты не имеют иммунитета от уголовных преступлений», - заявил он.

Зеленский обратился к депутатам ВР: «Просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. Отмены (депутатской. – Ред.) неприкосновенности требуют сейчас 90% граждан Украины, и я очень не советую проверять вам достоверность этой цифры вживую и смотреть, сколько именно из них придут под стены ВР. Я верю в вас, я верю в партию «Слуга народа», я верю в каждую партию 9-го созыва», - подчеркнул он.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада планирует окончательно принять изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

29 августа Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).