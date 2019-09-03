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Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада рассмотрит семь законопроектов о внесении изменений в Конституцию с тем, чтобы направить их на заключение в Конституционный суд.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил на брифинге, передает УНИАН.

«Будет еще семь законопроектов, связанных с изменениями в Конституцию. Мы должны будем их рассмотреть и направить в Конституционный суд Украины», - сказал Разумков.

По его словам, речь идет о тех законопроектах, которые накануне рассматривал Комитет ВР по правовой политике. Разумков напомнил, что 3 сентября парламент должен рассмотреть и окончательно принять изменения в Конституцию в части депутатской неприкосновенности.

Он выразил надежду, что все народные депутаты проголосуют за этот законопроект, как и обещали своим избирателям.
Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).

 
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