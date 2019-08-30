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После ухода с должности и. о министра здравоохранения Ульяна Супрун планирует и дальше работать в области медицины.

Об этом она сообщила во время акции благодарности, которую организовали общественные активисты.

«У нас очень много идей, как мы можем работать. В Украине нет аналитических центров по здравоохранению, общественного здоровья, которые бы давали советы, политику, анализ всего, что происходит в этой сфере», — сказала она.

По словам Супрун, она будет писать книгу, «потому что-то, что произошло за последние три-пять лет в Украине, очень интересно не только здесь, но и в целом мире».

Также Супрун пообещала и в дальнейшем вести свой блог в Facebook, где развенчивала медицинские мифы:

«Не волнуйтесь и дальше будут три раза в день Facebook-посты. Будем заниматься просветительской деятельностью, образованием, обучением, потому что это одна из самых важных вещей, которая есть в системе здравоохранения. Нужно не только изменить финансирование, что уже почти сделано, а также повышать качество оказания первичной помощи», — сказала она.

Напомним, новый премьер заявил, что реформы Супрун и Гриневич будут проверяться новым правительством.

В Киеве состоялась акция в поддержку Ульяны Супрун.
ForUm

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