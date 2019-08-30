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В пятницу, 30 августа, в Киеве под зданием Министерства здравоохранения проходит митинг в поддержку Ульяны Супрун и ее команды. Об этом сообщает «Новое время».

Бывшую руководительницу Минздрава и ее заместителей активисты приветствовали громкими аплодисментами и криками «Спасибо» и «Лучшие».

Перед акцией благодарности Ульяне Супрун пользователи соцсетей запустили хэштег #ДякуюУляна.

29 августа и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала заявление об увольнении на имя нового премьер-министра Алексея Гончарука. 

Напомним, новый премьер заявил, что реформы Супрун и Гриневич будут проверяться новым правительством.
ForUm

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