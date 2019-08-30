Украинское правительство изучает возможность проведения переписи населения в этом год. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Он отметил, что изначально перепись населения Украины была запланирована на декабрь 2020 года.

«Она уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году», – сказал Гончарук журналистам в Киеве в пятницу.

Планы переписи на 2020 года были связаны с тем, что в Украине этой осенью должны были состояться очередные парламентские выборы.

«Выборов теперь не будет, по крайней мере, парламентских точно», – сказал он.

Прошлая перепись населения Украина проводилась в 2001 году.

Напомним, советник президента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий считает, что первым шагом на пути к трансформации отрасли должна стать перепись населения.