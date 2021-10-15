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Европейский союз осуждает решение РФ провести перепись населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, передает Укринформ.

«ЕС осуждает решение Российской Федерации о проведении переписи населения на незаконно аннексированной украинской территории Крым и городе Севастополь с 15 октября по 14 ноября и начале очередной призывной кампании 1 октября», - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что эти действия России являются попыткой «легализовать незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах».

ЕС призвал Россию прекратить нарушение международного и гуманитарного права в Крыму.

«Европейский союз будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии Россией полуострова, как это было подтверждено на первом саммите международной «Крымской платформы» 23 августа. Европейский Союз будет продолжать проводить свою политику непризнания», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в МИД заявили, что Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г. Севастополь.
ForUm

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