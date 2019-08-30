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Арестованных украинских моряков вывезли из СИЗО «Лефортово». Об этом рассказал адвокат Николая Карпюка Илья Новиков, сообщает «МБХ медиа».

«Я не участвовал в жеребьевке на посещение Карпюка, поскольку, по моим данным, моего подзащитного уже увезли. И там такая ситуация общая по всем арестованным», — сказал адвокат. Новиков также защищает командира малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» Романа Мокряка.

При этом адвокат Василия Сороки Сергей Бадамшин не подтвердил информацию о том, что украинских моряков уже вывезли из СИЗО «Лефортово». «Подтвердить слова Новикова не могу. Официальной информации нет», - сказал он.

В изоляторе «Лефортово» есть только 6 кабинетов для встреч с подзащитными, поэтому каждое утро проходит жеребьевка между адвокатами.

Напомним, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

Также стало известно, что в «Лефортово» этапировали Сенцова.
ForUm

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