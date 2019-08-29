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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отложить штрафы для владельцев нерастаможенных авто с иностранной регистрацией.

Соответствующий законопроект №1030 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» зарегистрирован в ВР.

При этом данным проект закона определен главой государства как безотлагательный.

Текст документа на сайте ВР пока не обнародован.

Напомним, с 23 августа вступили в силу штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств с иностранной регистрацией. В частности, по новым правилам, в случае превышения срока доставки авто для личного пользования и коммерческого назначения, а также при превышении сроков временного ввоза от 20 до 30 суток, предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн, более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации авто - 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме того, законом предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

До вступления в силу новых штрафных санкций с 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых – прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.

По информации заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки, президент Владимир Зеленский на первом заседании нового парламента внесет законопроект об отсрочке на три месяца штрафов за нерастаможенные автомобили с иностранной регистрацией, а за это время разработает новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей.  
ForUm

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