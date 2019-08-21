Штрафы для владельцев «евроблях» отсрочат еще на три месяца, заявил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка

Об этом он сказал журналистам по итогам совещания в Мининфраструктуры, сообщает «Левый берег».

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский вносил в Верховную Раду VIII созыва соответствующий законопроект, но депутаты его не приняли. Этот законопроект будет принят Радой IX созыва, пообещал Рябошапка.

«Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, - три месяца, - мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодательство является несовершенным и во многих случаях его мы просто не можем его реализовать», - сказал он.

Формально штрафы за «евробляхи» вступают в силу 22 августа, но Рябошапка признал, что у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать «евробляхи» полиция право имеет, а штрафовать де-факто не может.

«Есть технические проблемы с обменом информацией между Национальной полицией и таможенной службой, соответственно нет механизма, который позволял бы реализовать в полной мере применение штрафов», - сказал он.

Напомним, 16 мая Верховная Рада отсрочила введение в действие закона о штрафах для владельцев авто на еврономерах до 22 августа.

Изначально штрафы должны были ввести еще в мае 2019 года, но парламент отсрочил их на три месяца.