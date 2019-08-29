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Государственная налоговая служба Украины начала свою работу после выполнения ряда мероприятий по созданию ведомства, среди которых госрегистрация, утверждение структуры и перевод 30% работников с находящейся в состоянии ликвидации Государственной фискальной службы в новосозданную службу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС) со ссылкой на опубликованное на сайте Кабмина соответствующее распоряжение правительства № 682-р от 21 августа 2019 г, передает УНИАН.

Согласно сообщению, Кабмин передал Государственной налоговой службе функции по реализации государственной налоговой политики, госполитики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, госполитики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС.

«Мы начинаем новый этап в налоговой политике нашего государства. Новая налоговая служба станет надежным партнером для предпринимателей, который будет создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, внедрять новые сервисы и обеспечивать равные права всех налогоплательщиков. Уверен, что совместными усилиями мы построим сервисную налоговую службу европейского образца с высоким уровнем доверия в обществе, которой будем гордиться», - цитирует пресс-служба председателя ГНС Сергея Верланова.

В ГФС подчеркнули, что принятие данного распоряжения стало возможным после выполнения всех мероприятий по созданию ГНС: проведения государственной регистрации, утверждения структуры, штатного расписания аппарата и сметы, а также перевода из ГФС в ГНС 30% работников на уровне центрального аппарата и территориальных органов.

Напомним, Кабинет Министров в начале марта разделил ГФС на две структуры – Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.

8 мая Кабмин назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем ГНС на пять лет с даты начала фактического выполнения обязанностей, испытательный срок продлится месяц.
ForUm

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