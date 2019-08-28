Отпущенный судом из-под стражи обвиняемый в государственной измене главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был включен в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, соответствующее решение суда связано с процессом обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ.

«Да, Кирилл Вышинский попал в список на обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией... Вы же помните, сколько раз (российский омбудсмен Татьяна) Москалькова приезжала и попадала к нему в камеру пообщаться», - заявил собеседник.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного нет в списках на возможный обмен осужденными с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признает свою вину деле о государственной измене.

28 августа суд выпустил Вышинского под личное обязательство.