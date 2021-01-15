Неоднократно судимый мужчина, которого президент Владимир Зеленский в 2019 году помиловал под обмен с боевиками, получил уже второй приговор за разбой.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на решение Святошинского районного суда Киева.

31 января 2020 года Илья Маслов нашел объявление своей жертвы на сайте знакомств. Мужчина позвонил женщине и договорился о встрече у нее дома.

Вечером того же дня Маслов приехал к потерпевшей и, когда та отвлеклась, достал из кармана «предмет, похожий на нож», подошел к женщине со спины, обхватил ее за плечо и подставил лезвие к шее.

Тогда мужчина приказал жертве рассказать, где хранятся деньги, и украл у нее 2 тысячи гривен и мобильный телефон «Нокиа» стоимостью 700 гривен.

После этого Маслов закрыл женщину в ванной и убежал.

В суде он полностью подтвердил обстоятельства преступления, признал себя виновным и сказал, что «искренне раскаивается».

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При этом, учитывая, что в 2020 году Маслов уже был осужден за аналогичное преступление, он совокупно должен отбыть в тюрьме 7,5 лет.

Маслов был неоднократно судим в Украине и России. Его дела не касались боевых действий на Донбассе или политических преступлений.

Однако 29 декабря 2019, в день обмена заключенными с боевиками, Маслова освободили из колонии. Его помиловал президент Владимир Зеленский.

Мужчина пытался выехать в Россию, но его туда не пустили.

В марте 2020 года Маслов был впервые после освобождения осужден за разбой.

Напомним, 29 декабря 2019 на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

В рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 решили остаться на оккупированной части Донбасса. В свою очередь, Украина передала 124 человека.

Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДЛО, пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, в различных диверсиях и терактах.

В то же время, как удалось узнать СМИ, среди освобожденных были лица с чисто уголовными преступлениями, произошедшими за пределами зоны боевых действий и не имеющими отношения к войне.