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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривен.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«НАБУ зарегистрировало уголовное производство», - сказал он.

Дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Согласно фабуле дела, Гладковский не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в «Киевоблэнерго».

Также в его декларации отсутствует информация об автомобиле сына.
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