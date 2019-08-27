Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что после изучения Избирательного кодекса Офисом президента не исключено, что глава государства Владимир Зеленский может ветировать документ. Об этом он сказал журналистам, передает РБК-Украина.

При этом Стефанчук не исключил, что президент подпишет документ.

«Если он (Избирательный кодекс, - Ред.) поступает в офис президента, мы кладем его на изучение. Далее возможно несколько вариантов. Первый - это подписание. Второй - это так называемое мягкое вето, то есть замечания президента, переход в ВРУ и голосование. Если принимается в 226 голосов, он считается проголосованным. Или так называемое хард-вето, тогда нам нужно 300 голосов для его преодоления», - заявил Стефанчук.

По его словам, сейчас уже вышли сроки для подписания Избирательного кодекса председателем Верховной рады.

«Я не знаю (подпишет ли президент Избирательный кодекс. - Ред.). Парубий обещал подписать избирательный кодекс уже давным-давно. Прошли уже все нарушения сроков. Прошли все сроки, связанные с выходом. Мы уже давно ждали: дайте нам посмотреть. Что я могу сказать, подпишет ли его президент? Мы не знаем, что там написано. Вывод в этом мы сможем сказать, когда кодекс выйдет из стен Верховной Рады», - добавил представитель Зеленского в Раде.

Как сообщал ForUm, 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс с открытыми списками. За проголосовали 230 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Стефанчук считает, что парламент принял Избирательный кодекс с нарушением регламента, поэтому в Офисе главы государства его тщательно изучат, прежде чем президент решит, будет ли его подписывать.