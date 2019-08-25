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Полиция применила слезоточивый раз и водометы к участникам акции протеста против саммита стран Большой семерки и задержала 68 человек, 38 из них взяты под стражу.

Об этом сообщает DW.

Участники акции протеста начали бросать камни в силовиков, которые заблокировали им проход к мосту в городе Байонна неподалеку Биаррица, где проходит саммит.

В ответ полицейские применили слезоточивый газ и водометы, о пострадавших в результате столкновений не сообщается.

Массовые акции протеста прошли и в других городах и прошли спокойно. Участие в митингах принимали антиглобалисты, экоактивисты и представители «желтых жилетов».

Власти ограничили доступ к Биаррицу — на время проведения саммита в город могут попасть только местные жители и люди, которые там работают. Для охраны правопорядка в город отправили более 13 тыс. полицейских и жандармов.

Напомним, нынешний саммит стран Большой семерки проходит во французском курортном городе Биарриц с 24 по 26 августа.

Накануне Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7.
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