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Участники саммита «Группы семи» (G7) во французском Биаррице обсудят, в частности, такие темы, как отношения с Россией, а также вопрос Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, передает УНН.

«Такой саммит дает возможность... поговорить о том, какие задачи внешней политики нам нужно решить. Разумеется, речь пойдет об Украине, и мы поговорим о России, о ситуации в Сирии и Ливии, где очень шаткая ситуация, и еще больше углубим партнерство с Африкой», - отметила Меркель.

Также она добавила, что речь на саммите G7 пойдет о теме защиты климата, пожарах в Амазонии.

Добавим, cаммит глав государств и правительств G7 пройдёт в Биаррице с 24 по 26 августа 2019 года. Он знаменует важнейший момент председательства Франции в "Группе семи", которое поставило в центр внимания борьбу с неравенством.

Саммит в Биаррице пройдёт в обновлённом формате, с участием стран-партнёров, включая африканские, и основных субъектов гражданского общества, чтобы выработать общие меры, конкретные меры для борьбы со всеми формами неравенства.

«Группа семи» или G7 – неформальное объединение, куда входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада, а также Европейский союз.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон надеется договориться о проведении «нормандской встречи» на уровне четырех лидеров в ближайшие недели.
ForUm

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