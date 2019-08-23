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Государственное бюро расследований проверит на полиграфе сотрудников Службы безопасности Украины, от которых в аэропорту «Борисполь» сбежал конвоируемый израильский наркобарон Амос Дов Сильвер.  Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

«ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного. В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа», - сообщил он.

В ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых бюро привлекает для установления фактов в уголовных процессах, подчеркнул Труба.

Напомним, 16 августа стало известно о том, что наркоторговец Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту «Борисполь» при попытке депортации его в Израиль. При этом изначально данную информацию распространяли израильские СМИ, а Государственная пограничная служба отрицала, что Сильвер сбежал после паспортного контроля.

В итоге наркобарона все-таки задержали уже в Умани Черкасской области и экстрадировали в Израиль рейсовым самолетом в ночь на 18 августа.

 
ForUm

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