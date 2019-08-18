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В ночь на воскресенье, 18 августа, ГПУ экстрадировала в Израиль наркоторговца Амоса Дов Сильвера, который накануне сбежал из аэропорта Борисполь.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь», — написала она на своей странице в Twitter.

Сарган уточнила, что детали операции по экстрадиции «будут утром».

Напомним, 16 августа Сильвер сбежал от правоохранителей в аэропорту Борисполь перед экстрадицией в Израиль. Вчера СБУ задержала беглеца в Умани.
ForUm

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