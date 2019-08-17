Сотрудники Службы безопасности Украины задержали израильского наркоторговца Амоса Дов Сильвера, который накануне сбежал незадолго до экстрадиции.

Об этом говорится на странице СБУ в Facebook.

«В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован, в соответствии с действующим законодательством», — говорится в заявлении.

Кроме того, правоохранители задержали трех сотрудников СБУ, которых подозревают в причастности к побегу израильского наркоторговца из аэропорта Борисполь накануне экстрадиции.

«При содействии Службы, Государственным бюро расследований, под процессуальным руководством военной прокуратуры задержали трех сотрудников СБУ, которые подозреваются в причастности к побегу Сильвера из аэропорта Борисполь во время экстрадиции», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass Амос Дов Силвер сбежал от правоохранителей в Украине перед экстрадицией в Израиль.