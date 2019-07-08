В Кремле считают большим позором для грузин оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

«Мы с вами вместе наблюдаем в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков, и все это ни что иное как последствие нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала. Это и есть последствия, которые мы наблюдаем», - заявил Песков.

«Что касается упомянутых оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то, конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем. Мы отмечаем, что, действительно, все руководство Грузии – и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента – решительно осудили эту выходку», - добавил он.



По словам Пескова, подобного рода поведение, «будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, это недостойно грузинского народа».

«Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции. И конечно, это большой позор для грузин - то, что произошло», - подчеркнул Песков.

Напомним, ведущий программы «P. S.» Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» обругал Путина, напомнив, что тот является лидером страны-оккупанта.

