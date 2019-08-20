Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственные строительные нормы по проектированию гостиниц. В частности, в новых изменениях значительно усилены обязательные требования соблюдения пожарной безопасности зданий гостиниц и внедрены новые современные системы пожаротушения, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Нормы уже опубликованы и вступают в силу с 1 октября 2019 года.

«Безопасность людей – это приоритет №1. Особенно в случае возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Поэтому в новых нормах по проектированию гостиниц мы предусмотрели ряд современных решений для усиления обязательной пожарной безопасности в них. В частности, вводим возможность использования эффективных систем пожаротушения водой, а также современных систем раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций. Нормы начнут действовать уже с октября», - сообщил замминистра Лев Парцхаладзе.

Согласно новым изменениям в ГСН, отели нужно обустраивать системами противопожарной защиты в соответствии с ГСН «Системы противопожарной защиты».

Кроме этого, подъезд пожарных автомашин к зданиям гостиниц следует предусматривать в соответствии с ГСН «Планировка и застройка территорий». Такой подъезд также должен быть обеспечен и в основных эвакуационных выходов и входов, ведущих к пожарным лифтам.

В новых изменениях в ГСН сохраняются требования по степени огнестойкости зданий гостиниц и допустимых при этом этажности и площади противопожарных отсеков.

Кроме этого, допускается размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных зданий иного назначения и жилых домах I-III степеней огнестойкости при условии их отделения в противопожарный отсек и предусмотренных отдельных путей эвакуации.

Также напомним, что этими же изменениями в гостиницах рекомендуется устраивать вход только по бесконтактным карточкам, а в номерах гостиниц категории *** и выше - дополнительно устраивать системы охранной сигнализации.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.