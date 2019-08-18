В интернете появилось видео побега израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера от украинских правоохранителей в аэропорту «Борисполь». Видео опубликовано в сообществе «Антикоррупционная платформа» в Facebook.

На видео Сильвер вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проходит досмотр личных вещей. Во время проверки оперативники СБУ отвлеклись на досмотр, а наркобарон воспользовался моментом для побега. Он спокойно прошел через металлоискатели и скрылся в аэропорту. При этом сопровождающие сотрудники спецслужбы не сразу заметили, что подозреваемый скрылся.

Напомним, в пятницу стало известно о том, что наркоторговец Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту «Борисполь» при попытке депортации его в Израиль. При этом изначально данную информацию распространяли израильские СМИ, а Государственная пограничная служба отрицала, что Сильвер сбежал после паспортного контроля.

В итоге наркобарона все-таки задержали уже в Умани Черкасской области и экстрадировали в Израиль рейсовым самолетом в ночь на 18 августа.