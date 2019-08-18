Изъятые при вскрытии образцы погибших во время пожара в гостинице «Токио Стар» отправили в лаборатории.

Об этом сообщил заведующий отделом Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский в Facebook.

«Часть погибших уже опознана. Искренне благодарен коллегам — врачам, медрегистраторам и медицинским сестрам отдела экспертизы трупов и отделения молекулярно-генетических экспертиз — за готовность прийти на помощь, несмотря на выходной день и нерабочее время, а также за оперативную и качественно выполненную работу», — написал он.

Он отметил, что расследование по этому делу могут «забуксировать»и обвинить в этом экспертов.

«Не сомневаюсь, что, когда расследование по этому делу, как и по всем подобным делам в этой стране, забуксует и рассыплется, обвинять в этом будут, конечно же, именно нас, экспертов», — отметил Яворский.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.