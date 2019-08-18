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Из пострадавших при пожаре в Одессе в гостинице «Токио Стар» в больнице остаются восемь человек, которые получили, в основном, ожоги верхних дыхательных путей. Об этом рассказали в Одесском горсовете, передает Думская.

Всего при пожаре пострадали 10 человек, один из отказавшихся от госпитализации - гражданин Литвы Роман Чернявский 1960 года рождения, еще один - гражданин Сьерра-Леоне, состояние которого оценивают как удовлетворительное.

Среди госпитализированных 10-летняя девочка, у которой диагностировали 12% ожогов тела и отравление продуктами горения.

В мэрии сообщили, что состояние тяжелых пострадавших пошло на улучшение.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле Токио Стар произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.
ForUm

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