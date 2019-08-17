В Одесской области объявили 18 августа днем траура по погибшим в пожаре в одесской гостинице. Об этом говорится в распоряжении за подписью и.о. председателя Одесской ОГА Светланы Шаталовой, передает УНН.

«В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса 17 августа 2019 года и привела к гибели людей, объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим», - говорится в распоряжении.

Органам госвласти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций поручено приспустить Государственный флаг Украины.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле Токио Стар произошел пожар. По предварительным данным, погибли восемь человек, еще 10 пострадали.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.