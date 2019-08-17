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Владелец одесского отеля «Токио Стар», в котором произошел масштабный пожар, бизнесмен Вадим Черный заявил, что сигнализация в сгоревшем здании была исправной.

Об этом сообщает Думская.

«Она сработала и пищит до сих пор. Спринклеры сработали. Выясняют, прошел ли сигнал на пульт, который подключен. Система постоянно проверяется и оплачивается каждый месяц. Персонал продублировал вызов звонком. Пожарный резервуар был полный. Гидранты в порядке. Светящиеся указатели выхода работали. Персонал организованно вывел гостей — кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию. Произошла огромная трагедия в человеческих жизнях», — отметил Черный.

Он также добавил, что готов нести полную ответственность за случившееся, если будет установлена его вина.

В ГСЧС подтвердили слова бизнесмена — отель имел противопожарную систему, в номерах и коридорах были тепловые датчики. Однако в 2019 году в Токио Стар должна была быть плановая проверка, но владелец внес изменения в документы, и сотрудники ГСЧС не смогли попасть на проверку

 

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле Токио Стар произошел пожар. По предварительным данным, погибли восемь человек, еще 10 пострадали.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.
ForUm

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