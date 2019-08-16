«Газпром» проложил по дну Балтийского моря 1805,6 км газопровода «Северный поток – 2» - 73,6% труб от общей протяженности газопровода.

Об этом сообщает ТАСС.

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток-2». К настоящему времени по дну Балтийского моря проложено 1805,6 км газопровода – 73,6% от его общей протяженности», - заявили в холдинге.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.

Как сообщал ForUm, Германия, Финляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Требования Дании могут отложить «Северный поток-2» на 8 месяцев и стоить 660 млн евро.Страна решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Тогда в компании-операторе проекта Nord Stream-2 AG заявили, что разработали маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта.

В конце марта глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил об отказе Дании согласовать маршрут газопровода «Северный поток-2».

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства магистрального газопровода «Северный поток 2», спустя более двух лет с момента подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании подала заявку по третьему варианту маршрута газопровода.

В июне компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода «Северный поток-2» через территориальные воды Дании.