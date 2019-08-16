Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины и премьер-министру не лишать города средств, предусмотренных в госбюджете Украины на 2019 на программы социально-экономического развития общин. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«Ассоциация городов Украины выражает обеспокоенность и убедительно просит вас вмешаться в ситуацию относительно блокирования Офисом президента направления из госбюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабмина, - говорится в письме Кличко президенту. - Эти средства – 10 млрд грн – предусмотрены в госбюджете на 2019, и громады ожидают их получения. Промедление с направлением финансирования на места крайне негативно скажется на реализации проектов в общинах. И из-за таких задержек территориальные общины могут не успеть освоить средства до конца текущего бюджетного года», - подчеркнул председатель АГУ.

Кличко заявил, что средства, о которых идет речь, крайне необходимы территориальным общинам для реализации и завершения важных для городов проектов. В частности, строительства и ремонта школ и детсадов, ремонта и благоустройства улиц, обустройства медицинских амбулаторий, инклюзивных центров и классов.

«Это – небольшие по объему финансирования, но очень социально важные проекты, воплощение которых влияет на качество жизни жителей городов, поселков и сел, объединенных территориальных общин. Ассоциация городов Украины просит вас защитить их интересы», - отметил Кличко.

Такое же письмо председатель АГУ направил премьер-министру Украины.

В комментарии журналистам Кличко подчеркнул, что не может Офис президента лишать города средств, предусмотренных госбюджетом. Особенно перед началом нового учебного года, когда на местах рассчитывали на финансирование, чтобы закончить ремонты в школах и детских садах.

«О какой децентрализации и самоуправлении можно говорить? Если города делают бесправными - сначала забирая средства в госбюджет, обещая профинансировать программы социально-экономического развития, а затем делают все, чтобы эти деньги не направлять на места? Причем решают в Офисе Президента», - отметил председатель Ассоциации городов Украины.

Ранее сообщалось, что Кабмин задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.

Глава Львовского областного совета Александр Ганущинопубликовал в Facebook копию письма за подписью руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором тот просит премьер-министра Владимира Гройсмана приостановить расходы по распределению части субвенции до формирования нового состава правительства.

В Офисе президента заявили, что финансирование решений правительства временно приостановлено с целью проверки эффективности использования бюджетных средств.

Кабмин поручил обеспечить финансирование городов согласно графику.