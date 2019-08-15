Роман Безсмертный, которого президент Владимир Зеленский уволил из минской группы, заявил, что не видел у команды главы государства «дорожной карты» по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

На вопрос журналиста, видел ли он «дорожную карту», о которой ранее заявляли у президента, Безсмертный заявил: «Скажите мне, пожалуйста, а кто напишет этот документ?»

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Офис президента объяснил увольнение Безсмертного тем, что под руководством Леонида Кучмы формируется наиболее эффективная команда.

Сам Безсмертный заявил, что увольнение из переговорной группы в Минске связано с его публичной позицией, ведь он считает, что Украина после гибели военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи в «нормандском формате».