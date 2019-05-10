Елена Зайцева, осужденная по делу о смертельном ДТП в центре Харькова 18 октября 2017, просит в апелляции заменить приговор суда – 10 лет лишения свободы и 3 года лишения права управлять автотранспортом – на условный срок.

Об этом рассказала адвокат пострадавших Лариса Матвеева, сообщает Укринформ.

«Новый адвокат Зайцевой Юлия Плетнева в апелляционной жалобе, поданной 26 марта, просит передать дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции или изменить приговор в части наказания Зайцевой и выполнения ею гражданских исков. В частности, смягчить наказание Зайцевой до 5 лет лишения свободы и 2 лет лишения права на управление автотранспортом, а также освободить ее от основного наказания с испытательным сроком на усмотрение суда», - отметила Матвеева.

По ее словам, Зайцева полностью согласилась с апелляцией, о чем свидетельствует ее подпись под одной страницей рукописного текста.

«Вместе с тем, ранее в суде первой инстанции, Зайцева полностью признала свою вину. Теперь же она переводит ее на второго фигуранта дела - Геннадия Дронова, утверждая, что ее вина составляет лишь 30 процентов из 100. Зайцева также просит уменьшить до 30% наназначенную ей судом долю компенсации семьям погибших и пострадавшим, настаивая, что остальное должен компенсировать виновный на 70% Дронов», - объясняет Матвеева.

По ее словам, законных оснований для изменения приговора Киевского райсуда нет.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. В организме обнаружили вещества, содержащие кодеин.

6 ноября 2017 года водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).

27 февраля 2018 года в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.

26 февраля суд в Харькове признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком по 10 лет каждому.