Кабинет Министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 14 августа, сообщает РБК-Украина.

Согласно новому порядку, получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты. Так, информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

В самом документе не указано, какие именно финучреждения следует считать уполномоченными на выплату. Вместе с тем, вероятнее всего речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать украинцам пенсии. В этот перечень входят 38 финучреждений.

Напомним, с 1 марта правительство начало выплату субсидий наличными тем гражданам, которым она назначена в 2018 году.

С 12 марта Ощадбанк начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия назначена до 31 декабря 2018 года.