также в разделеПолитика
Варшавский институт: Благодаря фракции «Оппозиционной платформы» в новой Раде будет конституционное большинство для выполнения Минских соглашений 10
Супрун рассказала о встрече с Зеленским 42
Разумков: Вопрос о коалиции еще не закрыт 16
Байден готов сделать Украину приоритетом международной политики США 15
Разумков пригрозил отключать микрофон нардепам, которые выступают на русском 82
«Оппозиционная патформа – За жизнь»: Ошметки «Народного фронта» призывают к терактам против неугодных СМИ 48
Королевский институт международных отношений Великобритании: Медведчук как искусный и опытный политик может стать вице-спикером 90
Безсмертный: Указ Зеленского о гражданстве для россиян незаконен 116
РФ выслала сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге 43
Президент назначил Богдана на новую должность 83
«Позиция оказалась не ко двору»: Безсмертный прокомментировал свое увольнение 150
У Зеленского назвали причину увольнения Безсмертного 290
Безсмертный узнал о своем увольнении из СМИ 23
Суд разрешил допросить Порошенко на полиграфе 33
СМИ: Зеленский передал свои доли в бизнесе партнерам 50
НАПК предоставило госфинансирование 11 партиям 225
Зеленский исключил Безсмертного из минских переговоров 179
Путин едет к Макрону обсуждать «нормандский формат» и Украину 168

Роман Безсмертный, которого президент Владимир Зеленский уволил из минской группы, считает, что ни глава государства, ни его команда не понимают, как действовать в противостоянии президенту РФ Владимиру Путину, сообщает LIGA.net.

Безсмертный рассказал, что за время работы в трехсторонней группе подготовил проект закона, «где заложена совсем другая модель достижения мира» в Донбассе.

По словам политика, в ходе работы он общался с избранными депутатами от Слуги народа. «Там есть желание найти ответы на сложные вопросы, но, как и в Офисе президента, там не хватает ни знаний, ни понимания ситуации», - отметил Безсмертный.

«Нынешняя ситуация опасна тем, что за желанием (а я верю в честное желание Зеленского сделать лучше) он, к сожалению, сейчас лезет в ловушку. Он не понимает, с кем имеет дело», - добавил политик.

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу. 

Офис президента объяснил увольнение Безсмертного тем, что под руководством Леонида Кучмы формируется наиболее эффективная команда.

Сам Безсмертный заявил, что увольнение из переговорной группы в Минске связано с его публичной позицией, ведь он считает, что Украина после гибели военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи в «нормандском формате».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
34
Теги