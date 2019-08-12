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Прокуратурой Днепропетровской области проверяются факты возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре.

Прокуратура Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики проводят следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по факту возможного присвоения бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днипре (ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

09.08.2019 с целью проведения судебной строительно-технической и товароведческой экспертизы правоохранителями осуществлен осмотр указанного моста с участием специалистов экспертных учреждений, во время проведения которого отобраны и изъяты образцы бетона (керны), которые направлены эксперту для исследования.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область потребовал завершить капитальный ремонт автодорожного моста номер 2 (Центральный мост) до 14 сентября. 

Филатов сообщил, что с главой государства они заключили пари на этот счет. Если 14 сентября не будет торжественно открыт мост, мэр города напишет заявление об увольнении и уйдет в отставку.

Затем Филатов решил полностью перекрыть мост на время ремонта.
ForUm

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