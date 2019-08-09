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Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отказался подписать следственные документы после того, как его вчера поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) до 26 августа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

«Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев отказался подписать следственные документы», - говорится в сообщении.

По словам Слесарева, Атамбаев отказался подписывать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайство об изменении меры пресечения, документ о мере пресечения.

Позже порталу стало известно, что на допрос в МВД был вызван сын Атамбаева Сейитбек.

Напомним, 7 августа спецназ Кыргызстана начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

8 августа силовики предприняли еще одну попытку штурма резиденции Атамбаева. В итоге он решил сдаться силовикам и был задержан.

Атамбаев был президентом с декабря 2011 по ноябрь 2017 года.
ForUm

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