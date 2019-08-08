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Посольство Соединенных Штатов в Украине позитивно оценило реакцию президента Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины на провокацию боевиков на Донбассе, в результате которой погибли 4 военных. Об этом сообщает в Twitter посольства США.

«Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, который спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта», – говорится в сообщении.

В посольстве считают, что такой взвешенный подход «заслуживает полной поддержки «нормандской четверки», включая РФ». «РФ могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - говорится в сообщении посольства», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных. Погибшие – бойцы 36-й бригады морской пехоты. 

Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью военных.

Кроме того, 7 августа он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Берлине заявили, что не готовы сообщить дату возможной встречи лидеров стран «нормандского формата». 

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал проведение встречи лидеров стран-участниц «нормандского формата». 
ForUm

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