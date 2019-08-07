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Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых военнослужащих, которые погибли 6 августа в результате обстрела боевиков под Павлополем. Об этом он сказал на совещании с военным руководством по ситуации на Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Как сообщал ForUm, 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных. Погибшие – бойцы 36-й бригады морской пехоты. 

Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью военных.

Кроме того, 7 августа он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
ForUm

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