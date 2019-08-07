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Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты во время работы должны использовать украинский язык.

«Я считаю, что надо более толерантно относиться, но с другой стороны, если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык», - сказал он в эфире 112 Украина.

По его мнению, 99% народных депутатов знают украинский язык, и представители «Слуги народа» будут говорить на государственном языке.

«В быту мы с вами используем тот язык, на котором нам удобнее, на котором мы привыкли общаться, но если мы говорим об официальном выступлении в ВР, мне кажется, это моя личная позиция, надо все-таки использовать государственный», - добавил он.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д. 

15 мая документ подписал Президент Петр Порошенко. 
ForUm

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