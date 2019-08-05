Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов в Москве.

Соответствующее заявление депутата-консерватора опубликовал в своем Facebook постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон, сообщает Европейская правда.

«Всего несколько недель назад ПАСЕ проголосовала, чтобы восстановить права Федерации, и уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ. Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре и нам нужно будет вернуться к нему, когда ПАСЕ соберется на свою финальную пленарную сессию в начале октября. Картины, которые мы наблюдали (в Москве - ред.), являются недопустимыми и неслыханными», - подчеркнул он.

«Телевизионные сюжеты показывают, что методы, которые используются для «поддержания порядка» во время предвыборного этапа выборов в Московскую городскую думу, является вовсе не пропорциональными любой угрозе общественному порядку. Жестокость, с которой дубинки используются мужчинами, которые могут не быть обычними офицерами полиции, однозначно крайне недопустима в любом цивилизованном обществе», - сказал Гейл.

«Российская Федерация нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании, из всех партий, продолжило сопротивляться восстановлению прав российской делегации и поддержало сохранение санкций до такого времени, пока Российская Федерация не будет намерена и способна соблюдать положения Конвенции», - говорит Гейл.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает безусловное возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. После этого украинская делегация покинула заседание ПАСЕ. 1 июля Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту приостановить участие постоянной делегации Украины в работе ПАСЕ.

27 июля в Москве полицейские с грубым применением силы задержали более 1300 участников митинга «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации.

Очередная акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве 3 августа. Было задержано более тысячи человек.