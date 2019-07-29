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В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников масштабной акции мирного протеста, которая состоялась 27 июля 2019 в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Соответствующее заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, применение искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно «удобных кандидатов», доказывает несостоятельность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренцией», - говорится в нем.

Такими системными нарушениями фундаментальных свобод и прав человека - на свободу слова и мирный протест - Кремль откровенно издевается над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

«Для нас очевидно, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-изгоем. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибег Кремль в последние дни. Ожидаем такое же решительное осуждение действий российской власти со стороны других представителей европейского и евроатлантического сообщества», - резюмировали в МИД.  

Напомним, 27 июля в центре Москвы проходили массовые протесты с требованием зарегистрировать более десятка оппозиционных и независимых политиков, которых Мосгоризбирком не допустил до выборов в Мосгордуму. Кандидаты собирались провести массовую встречу с избирателями. Но сделать это им не удалось: полиция сначала задержала самих политиков, а потом жестко задерживала всех пришедших на акцию. По информации «ОВД-Инфо», во время акции протеста в центре Москвы 27 июля задержали 835 человек.

Фото: Русская служба ВВС
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